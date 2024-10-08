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SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! "Giriş var çıkış yok": SABAH Fatih'teki cinayet surlarını inceledi

Son dakika haberi: SABAH, çifte cinayet işleyen katil Semih Çelik'in geçtiğimiz Cuma günü İkbal Uzuner'i öldürdüğü ve ardından intihar ettiği İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları'nı görüntüledi. Çıkışın yasak olduğu surların geçmişte restore edilen fakat zaman içerisinde çökmelerin meydana geldiği bazı noktalarının güvenlik açısından risk oluşturduğu için kapatılmasının gerektiği vurgulanıyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 06:39
SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! Giriş var çıkış yok: SABAH Fatih’teki cinayet surlarını inceledi

Son dakika haberi: İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki surlarda geçtiğimiz Cuma günü yaşanan vahşetin görüntülerine ulaşan SABAH, vahşetin yaşandığı surları görüntüledi.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! Giriş var çıkış yok: SABAH Fatih’teki cinayet surlarını inceledi

Eyüp Sultan İlçesi'nde oğlunun kız arkadaşı olan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i, ardından ise yaklaşık yarım saat sonra Fatih'te buluştuğu oğlunun okul arkadaşı İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı Surları'ndan atlayarak intihar eden katil Semih Çelik, iddialara göre surlara metruk ve kontrolsüz alandan çıktı.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! Giriş var çıkış yok: SABAH Fatih’teki cinayet surlarını inceledi

SURLARA ÇIKMASINA YARDIM ETTİ

Semih Çelik ile ikbal Uzuner'in surlarda saat 13:58'de buluştukları ortaya çıkarken, elinde bir çanta ile olay yerine gelen Semih Çelik, saat 13:52 sıralarında surlara çıktı.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! Giriş var çıkış yok: SABAH Fatih’teki cinayet surlarını inceledi

Yaklaşık bir kaç dakika sonra ise telefonla konuşarak olay yerine gelen İkbal Uzuner Semih Çelik'in yardımıyla surlara çıktı ve konuşmak üzere buluşan ikili surların üzerinde yaklaşık iki saat kaldı.

SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! Giriş var çıkış yok: SABAH Fatih’teki cinayet surlarını inceledi

Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını keserek surlardan aşağıya attı ve kendi boğazına ip geçirerek surlardan atladı ve intihar etti.

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