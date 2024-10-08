SON DAKİKA: Katil Semih Çelik, İkbal Uzuner’i orada katletmişti! "Giriş var çıkış yok": SABAH Fatih'teki cinayet surlarını inceledi
Son dakika haberi: SABAH, çifte cinayet işleyen katil Semih Çelik'in geçtiğimiz Cuma günü İkbal Uzuner'i öldürdüğü ve ardından intihar ettiği İstanbul Fatih'teki Edirnekapı Surları'nı görüntüledi. Çıkışın yasak olduğu surların geçmişte restore edilen fakat zaman içerisinde çökmelerin meydana geldiği bazı noktalarının güvenlik açısından risk oluşturduğu için kapatılmasının gerektiği vurgulanıyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 06:39