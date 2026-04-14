SON DAKİKA… Kayıp Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık sır perdesi aralanıyor: Esrarengiz not, gizli tanık ve şüpheli kayıtlar…

SON DAKİKA… Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gizemli kayıpla ilgili dosya 6 yılın ardından yeniden açılırken SABAH çarpıcı detaylara ulaştı. Yapılan incelemelerde; Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un mesajları ve çelişkili davranışları dikkat çekerken 700 saatlik yeni KGYS görüntüsü de dosyada yerini aldı. Öte yandan dosyanın kırılma noktası ise 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan not ve 2025 yılında "Şubat" kod adlı gizli tanığın anlattıklarıydı… İşte Gülistan Doku dosyası ile ilgili ortaya çıkan çarpıcı ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 13:14