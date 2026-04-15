SON DAKİKA… Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar! Gizli tanık tek tek anlattı: Gömüldü daha sonra çıkartıldı!

DİKKAT ÇEKEN SIM KART DETAYI: VALİ TESLİM ETMEMİŞ

Bu sırada Gülistan Doku'nun telefonu kayıp olduğu için, annesinin 'birileri ulaşır' diye kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı, ancak kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı belirlendi. Sonel'in ise 'Savcılığa teslim edeceğim' dediği kartı teslim etmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu anlaşıldı.

Vali Sonel'in ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerini Doku ailesini markaja almak için sürekli çevresinde bulundurduğu belirlenirken, ayrıca Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.