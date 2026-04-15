SON DAKİKA… Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar! Gizli tanık tek tek anlattı: Gömüldü daha sonra çıkartıldı!

SON DAKİKA… Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gizemli kayıpla ilgili dosya 6 yılın ardından yeniden açıldı. SABAH, soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki dosyadaki en kritik gelişme gizli tanığın anlattıklarıydı… Geçen yıl JASAT'a başvuran gizli tanık olay günü Gülistan Doku'nun köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini anlattı. İşte detaylar…