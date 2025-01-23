SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANIYLA TÜM HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ

Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekliniz önemli. Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Ocak ayı ile birlikte yeni hesap dönemi de başladı. İşte yeni dönemde kıdem tazminatı ile ilgili tüm soruların cevapları...