Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

Son dakika haberi: Her yıl yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, Ocak zammı ile tekrar yükseldi. Yükselen tavanla tüm hesaplamalar değişti. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır? Hangi kesintiler yapılır? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:27
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

Son dakika haberleri: Ocak ayı ile birlikte kıdem tazminatı için de yeni dönem başladı. Yükselen tavanla tüm hesaplamalar değişti. Primini dolduran kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır, istifa eden alabilir mi? İşte tazminat ile ilgili tüm soruların cevapları...

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANIYLA TÜM HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ

Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekliniz önemli. Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Ocak ayı ile birlikte yeni hesap dönemi de başladı. İşte yeni dönemde kıdem tazminatı ile ilgili tüm soruların cevapları...

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

OCAK AYI İLE BİRLİKTE YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞTİ?

Kıdem tazminatı ödenirken her yıl yeni bir tavan belirleniyor. Bu tavan Ocak ve Temmuz aylarında memurlara yapılan artış oranı ile yükseliyor. Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 11.54 oranındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltti. Buna göre 6 ay boyunca kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruştan 46 bin 655 lira 43 kuruşa çıkartıldı.

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI SINIRI NASIL UYGULANIYOR?

Maaş ne kadar olursa olsun brüt ücret ile belirlenen kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Dolayısıyla işçiler için Temmuz ayına kadar uygulanacak en yüksek kıdem tazminatı yıllık 46 bin 655 lira 43 kuruş olacak.

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?
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