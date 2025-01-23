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SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı hesaplama tavanla değişti! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır?
Son dakika haberi: Her yıl yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, Ocak zammı ile tekrar yükseldi. Yükselen tavanla tüm hesaplamalar değişti. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir? Nasıl hesaplanır? Hangi kesintiler yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:27