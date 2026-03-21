SON DAKİKA | Kim bu Kadayıfçıoğlu? Suç dosyaları kabarık: Ölümle tehdit, 'yüksek hesap'tan darp...

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ünlü denizcilik devinin varisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olduğu ve olayın hemen ardından deniz yoluyla yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Kadayıfçıoğlu'nun ismi ilk kez ünlü bir restoranda yüksek hesap gerekçesiyle tartıştığı mekan sahiplerinin burnunu kırmasıyla duyulmuştu. Amcası Veysel Kadayıfçıoğlu'nun ise Sarallar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. SABAH, geçmişleri Diyarbakır'a uzanan Kadayıfçıoğlu ailesini mercek altına aldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 21.03.2026 16:49
Denizcilik, yatçılık, akaryakıt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Kadayıfçıoğlu ailesinin ismi ilk kez 2000 yıllarının başında Sedat Şahin'e yönelik 'Lale Operasyonu'nda gündeme geldi. Azeri iş adamı Mubariz Mansimov, manken Deniz Akkaya ile aşk yaşadıklarına ilişkin gazetelerde çıkan haberlerden sonra Kadayıfçıoğlu tarafından tehdit edilerek para istendiğini ileri sürerek Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

FOTOĞRAF: ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU

Şahin'e yakınlığıyla bilinen amca Veysel Kadayıfçıoğlu, Azeri iş adamı Mubariz Mansimov'u ölümle tehdit ettiği ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklandı.

BORSA'DA BÜYÜK OPERASYON

Gerçek soy isimlerinin Salihoğlu olduğu iddia edilen Veysel Kadayıfçıoğlu, 2000'li yıllarda ise borsa daki "KRİSTAL KOLA" vurgunuyla gündeme geldi.

FOTOĞRAF: VEYSEL KADAYIFÇIOĞLU

25 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

19 Temmuz 2016'da ise Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde Veysel Kadayıfçıoğlu'na yönelik korkunç bir saldırı gerçekleşti. Kadayıfçıoğlu, Yaşar Necmi Dardağan, Alican İmret, Yakup Oral, Tufan Gedik bir pastanede sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen iki kişi, masadakilere kurşun yağdırdı.

Saldırı sonucu Yakup Oral ile Tufan Gedik olay yerinde hayatını kaybederken, vücuduna 25 kurşun isabet eden Veysel Kadayıfçıoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

9 YIL SONRA MAKEDONYA'DA YAKALANDI

Petrol kaçakçılığı nedeniyle işlendiği ileri sürülen cinayetin azmettiricisi olarak aranan Cihan Saral, 9 yıl aradan sonra Makedonya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

DİYARBEKİRSPOR'U SATIN ALDI

Abisi Veysel Kadayıfçıoğlu gibi deniz taşımacılığı ve petrol alanında faliyet gösteren Bilka Denizcilik'in sahibi Bilal Kadayıfçıoğlu ise 2017 yılında Diyarbekirspor'u satın almasıyla adını duyurdu. Bir yıl kulübün başkanlığını yürüten Kadayıfçıoğlu, daha sonra başkanlığı bıraktı.

FOTOĞRAF: BİLAL KADAYIFÇIOĞLU

RESTORANDA BURUN KIRMIŞ

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle aranan Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu 2020 yılında ünlü bir restoranda yüksek hesap gerekçesiyle mekan sahipleriyle kavga edince olay mahkemeye taşındı.

Bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı; daha önce Fatih Terim'le kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğullarının işlettiği Fiko Ocakbaşı'da yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkardı. Hesabın tamamını ödemek istemedikleri için mekan sahipleri ile çıkan kavgada taraflar birbirini yaraladı. Her iki tarafta birbirlerinden şikayetçi oldu.