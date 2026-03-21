SON DAKİKA | Kim bu Kadayıfçıoğlu? Suç dosyaları kabarık: Ölümle tehdit, ’yüksek hesap’tan darp...

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ünlü denizcilik devinin varisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olduğu ve olayın hemen ardından deniz yoluyla yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Kadayıfçıoğlu'nun ismi ilk kez ünlü bir restoranda yüksek hesap gerekçesiyle tartıştığı mekan sahiplerinin burnunu kırmasıyla duyulmuştu. Amcası Veysel Kadayıfçıoğlu'nun ise Sarallar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. SABAH, geçmişleri Diyarbakır'a uzanan Kadayıfçıoğlu ailesini mercek altına aldı.