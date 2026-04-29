Son dakika! Konya'da 8 yaşındaki Huzeyfe'ye veli şiddeti: Kız öğrencinin annesi, babası ve babaannesi darp etti

Son dakika haberi... Konya'da ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki H.G.'yi, sınıf arkadaşı bir kız öğrencinin annesi, babası ve babaannesi darp etti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar S.G. ve baba E.G.'ye ev hapsi verilirken, babaanne M.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 29.04.2026 07:41
Olay, 24 Nisan'da merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi. Rehber öğretmeninin çağırması üzerine okula giden kız öğrencinin velileri iddiaya göre, rehber öğretmenle görüştükten sonra koridorda H.G.'yi gördü. Anne S.G. ve babaanne M.V., küçük çocuğu sınıfa götürüp darp etti.

Diğer öğrencileri de tehdit ettiği iddia edilen velilerin, küçük çocuğu saçından tutup sıraların arasında sürüklediği ve yüzüne vurdukları ileri sürüldü.

Daha sonra baba E.G.'nin de karıştığı olayda, sınıfta bulunan 8 yaşındaki kız öğrenci S.M.S.'yi de süpürge sopası ile darp ettikleri öne sürüldü.

Haber verilmesi üzerine okula giden ve H.G.'nin vücudundaki darp izlerini gören anne F.G. "Yüzüne vurmuşlar. Vücudunun çeşitli yerlerine yara izleri var. Oğlum ilk gün şoktan konuşamadı. Kulak arkasında, ensesinde ve başında darp izleri oldukça fazla" dedi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar S.G. ve baba E.G.'ye ev hapsi verilirken, babaanne M.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#VELİ ŞİDDETİ #KONYA #DARP