Son dakika! Konya'da 8 yaşındaki Huzeyfe'ye veli şiddeti: Kız öğrencinin annesi, babası ve babaannesi darp etti
Son dakika haberi... Konya'da ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki H.G.'yi, sınıf arkadaşı bir kız öğrencinin annesi, babası ve babaannesi darp etti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlar S.G. ve baba E.G.'ye ev hapsi verilirken, babaanne M.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 29.04.2026 07:41