SON DAKİKA! Kooperatif parasıyla 660 milyonluk vurgun: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un ’aklama’ oyunu ortaya çıktı

İZBETON 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

31 Aralık 2023 tarihinde kasadan "Virman" açıklamasıyla çıkan 104 bin 482 TL'nin yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına dair hiçbir fatura veya harcama belgesi bulunamadı. Soruşturma, projelerde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi yoluyla kamu kurumlarının da zarara uğratıldığını belgeledi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş.'nin 11 milyon 924 bin 11 TL zarara uğratıldığı belirlendi.