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SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!
SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!
SON DAKİKA… Manisa'da kötü koku ihbarına giden polis ekipleri girdikleri evde kan donduran manzarayla karşılaştı. 30 yaşındaki Mine Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının ablasının 2 gün boyunca cesetle aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:44