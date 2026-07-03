Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

SON DAKİKA… Manisa'da kötü koku ihbarına giden polis ekipleri girdikleri evde kan donduran manzarayla karşılaştı. 30 yaşındaki Mine Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının ablasının 2 gün boyunca cesetle aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

DHA
Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:44
SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. E.Ş., komşularına gidip kardeşinin uyanmadığını söyledi.

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

KOMŞULARDAN KÖTÜ KOKU İHBARI

Bunun üzerine eve giden komşular, ağır kokuyla karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki detaylı incelemelerinin ardından, kadının yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

2 GÜN BOYUNCA KARDEŞİNİN CESEDİYLE BİRLİKTE YAŞAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili bilgisine başvurmak üzere kadının ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü.

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

Yapılan ilk incelemelerde, E.Ş.'nin ölen kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Mine Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

#MANİSA