SON DAKİKA… Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: 2 gün boyunca kardeşinin cesediyle yaşamış!

2 GÜN BOYUNCA KARDEŞİNİN CESEDİYLE BİRLİKTE YAŞAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili bilgisine başvurmak üzere kadının ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü.