SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti tanığından Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan ifade: Aracın içine rastgele ateş etti!

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken Canbay ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta Aleyna Kalaycıoğlu'nun müzik prodüktörlüğünü yapan Yalçınay Yıldız'ın da olduğu belirlendi. Cinayetin kritik tanıdığının verdiği ifade dikkat çekti. İşte detaylar…