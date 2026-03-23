Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gün: Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu mu azmettirdi?

Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturma bugün tamamlanıyor. Kundakçı'nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. Toplam 10 şüpheli bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:30
Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemini sarsan futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. 19 Mart günü meydana gelen olayda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

TOPLAM 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulamaya alınan şüphelilerin ifadeleri dün tek tek alındı. İfadeleri alınan 10 şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OLAY ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu.

Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.

İKİ ARAÇ GELDİ, BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu öne sürüldü.

Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı'ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu'nun Beşiktaş'ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Kadayıfcıoğlu'nun yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.

ANNE-KIZA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı.

Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.