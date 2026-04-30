SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aileden dikkat çeken ‘iddianame’ hamlesi…

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun müebbet hapis cezaları, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden iddianame ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 16:16
SON DAKİKA… Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame ile ilgili mahkemeye dilekçe sunuldu.

Ailenin avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüpheli hakkında yöneltilen suç vasfının hatalı olduğu öne sürüldü ve iddianamenin iadesi talep edildi.

ACILI AİLEDEN İDDİANAMEYE İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istenirken, maktulün ailesi bu değerlendirmeye itiraz etti. İtirazda, olayın "tasarlayarak öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuldu.

ANİ DEĞİL PLANLI BİR EYLEM!

Dilekçede yer alan ifadelere göre, şüphelinin olay anında silahının ateşe hazır olduğu, araçtan indikten sonra kısa süre içinde eylemi gerçekleştirdiği ve bu durumun kamera kayıtlarıyla da desteklendiği belirtildi. Bu nedenle eylemin ani değil, planlı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız'ın dosyada yalnızca "tanık" olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin hedefinin Vahap Canbay olduğu ve bu 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmeleri gerektiği ifade edildi.

Müşteki vekili tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, soruşturma aşamasında yapılan değerlendirmelerin eksik ve hatalı olduğu vurgulanarak, iddianamenin iadesi ve yeniden düzenlenmesi talep edildi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

İstanbul Anadolu 2'Nolu Genel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma jet hızıyla tamamlandı. 1 aylık bir sürenin ardından hazırlanan iddianamede 10 isim şüpheli sıfatıyla yer aldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezaları, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

İZZET YILDIZHAN VE ARMATÖR BABANIN HAPSİ İSTENDİ

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Hüseyin Can Avni, Mustafa Rece'nin de "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç'un "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından değişen yıllarda hapisleri istendi.

OLAY 3 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİ

İddianamede, olay anında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun sağ eliyle belinden tabancayı çıkardığı, araç içerisine doğru eğildiği, şüpheli Mustafa Rece ve şüpheli Hüseyin Can Avni'nin Kadayıfçıoğlu'nun arkasından müdahale etmeye çalıştıkları anlatıldı. Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisine eğilmesiyle maktul Kubilay Kaan'ın vurulduğu değerlendirilen an arasında yaklaşık 3 saniyenin olduğu kaydedildi.

KAZA SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine geldiği araçtan indikten sonra silahını kurmak gibi bir hareket gerçekleştirmediği, silahın araç içerisinde kurulduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olay sonrası araca binerek kaçması, yaralı olan maktule yardım etmemesinin "kaza" savunmasını çürüttüğü aktarıldı. Kubilay Kaan'ın ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı pelvis kemik kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği iddianamede yer aldı.

KADAYIFÇIOĞLU'NUN KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

İddianamede şüphelilerin ve tanıkların beyanı yer aldı. Alattin Kadayıfçıoğlu'ndan alınan kan örneğinde uyuşturucu ve uyarı maddelerinden esrar tespit edildiği ortaya çıktı. Olay günü uyuşturucu etkisinde olan Kadayıfçıoğlu hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldığını ve devam ettiği iddianamede yer aldı.

AMAÇLARI OLAY ÇIKARMAKTI

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şüpheli Mustafa Rece'ye "konuma yaklaştığınızda çakarları açın" diye mesaj atması ve aracı bu şekilde kullanmaları yönündeki yönlendirmelerinin olay çıkarma amacıyla olduğu iddianamede anlatıldı. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu'nun her ne kadar savunmalarında olay gecesinde detayları tam olarak öğrenemediğini beyan etmiş ise de, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay sonrası kaçmasını ve saklanmasını organize eden şüpheli Metin Kadayıfçıoğlu ile görüştükleri HTS kayıtlarında ortaya çıktı.

KAÇIRMA PLANLARI YARIM KALDI

Şüpheli ailenin çok yakını olan, geniş sosyal imkana ve nüfuza sahip şüpheli İzzet Yıldızhan'ın da şüpheli Metin Kadayıfçıoğlu ile aynı saatlerde olağan dışı görüşme kayıtları dikkate alındığında 3 şahsın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçmasını ve saklanmasını birlikte organize ettikleri sabit olup belirtildi.

BİLE BİLE OLAY YERİNE GİTTİ

İddianamede, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun söz konusu araçta eski sevgilisi Vahap Canbay'ın olduğuna, kendisini beklediğine emin olduğuna ve bu nedenle çok korktuğuna, kendisini kötü hissederek annesine haber verdiğine, şüpheli Alaattin'i arayıp stüdyoya geri dönmeyeceğini, Vahap'ların kendisini beklediğini söylediğine dair beyanlarına rağmen köpeğini ve eşyalarını almak için olay yerine gittiklerine dair savunmaların hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedildi.

