SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aileden dikkat çeken ‘iddianame’ hamlesi…

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun müebbet hapis cezaları, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesinden iddianame ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar