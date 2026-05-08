SON DAKİKA… Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Korkuteli Barajı’nda bulunan cesetle DNA örnekleri eşleşti

SON DAKİKA… Kübra Yapıcı cinayeti Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 30 yaşındaki genç kızın Umut D. ile Ataberk S. Tarafından önce öldürüldüğü, ardından yakılan cesedinin Korkuteli Barajı'na gömüldüğü ortaya çıktı. Barajda yapılan incelemelerde Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı. Acılı aileden ise DNA örnekleri alındı. Tutuklanan zanlıların cinayet sonrası Kübra'nın sosyal medya hesabına giriş yapıp beğeni atarak kızlarının yaşadığı süsünü verdiği ortaya çıkarken, DNA incelemesiyle ilgili sonuç açıklandı. İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları…