SON DAKİKA… Kuşadası’ndaki mini Ekrem İmamoğlu: 6 milyar TL’lik skandal deşifre oldu!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen rüşvet ve 'irtikâp' soruşturması kapsamında CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş dahil 6 şüpheli gözaltına alındı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kuşadası Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun perde arkasını kaleme aldı. "Kuşadası'nı bilenler, Ömer Günel'i tanıyanlar elbette şaşırmadı. Siyaset kulislerinde özellikle belediye başkanı Ömer Günel'e "Mini İmamoğlu" lakabı takıldı" diyerek 6 milyar liralık imar rantındaki kilit ismi de kaleme aldı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…