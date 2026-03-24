Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan şok nükleer silah vurgusu: ABD ve Güney Kore'ye açık mesaj!

Son dakika haberi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un nükleer silah tehditlerini bir başka boyuta taşıdı. Kim Jong-Un Güney Kore ve ABD'ye yönelik şok sözler kullandı. Jong-Un ülkesinin caydırıcılık seviyesini daha da artıracağının mesajını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 11:45
Son dakika haberi! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "nükleer silah sahibi ülke" statülerinin kesinlikle değişmeyeceğini belirterek, Washington yönetimini "terör ve işgal" eylemleri gerçekleştirmekle suçladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 15. oturumuna hitap eden Kuzey Kore lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'GÜNEY KORE BAŞ DÜŞMAN BELİRLENDİ'

Kim, Güney Kore'nin "resmi olarak baş düşman devlet olarak belirlendiğine" işaret ederek, kışkırtılması durumunda bu ülkenin "amansız sonuçlarla" karşılaşabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin "nükleer silah sahibi ülke" statüsünün kesinlikle değişmeyeceğini vurgulayan Kim, Pyongyang'a karşı olan "düşman güçlerle" mücadele etme konusunda çaba göstereceklerini belirtti.

Kim, ABD'yi dünyanın pek çok noktasında "terör ve işgal" eylemleri gerçekleştirmekle suçlayarak, ülkesinin "savunma amaçlı nükleer caydırıcılığını" daha da ilerleteceğinin altını çizdi.

KUZEY KORE LİDERİ KİM, DEVLET İŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirildi.

Kim'e yakın isimlerden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ise Choe Ryong-hae'nin yerine YHM Daimi Komite Başkanlığına ve Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Kore İşçi Partisinde şubatta, departman direktörlüğüne terfi eden lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ise Devlet İşleri Komisyonu üyeliğinden alındı.

Öte yandan, Komisyondaki görüşmelerde, anayasada yapılacak değişiklikler, parti kongresinde açıklanan beş yıllık ulusal kalkınma planının hayata geçirilmesine yönelik tedbirler ve 2026 devlet bütçesi ele alındı.

