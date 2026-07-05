SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

Erdem'in, ABD'den Orta Doğu ve Afrika'ya silah taşıyan uluslararası silah kaçakçılığı şebekesinin kilit isimlerinden Samer Rayya ile ortak hareket ettiği ileri sürüldü. Rayya, 2016 yılında Irak ile 150 bin adet 23 milimetre uçaksavar mühimmatı için 1,2 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından tüm dünyada aranıyor.