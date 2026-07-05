Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SON DAKİKA… Yunanistan'ın Evros şehrinde uluslararası bir nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda özel bölmelerin içine gizlenmiş 50 suikast silahı ele geçirildi. Olayla ilgili iki Türk gözaltına alındı. Son altı ay içerisinde bölgede yakalanan silah sayısının 500'ün üstünde olduğu belirlendi. Silahların; Avrupa pazarına ulaştırılarak silah başına 1.400 euro kazançla suç örgütlerine satıldığı tespit edildi. Silahların Geçtiğimiz hafta Marsilya'da yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 05.07.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 08:25
SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SON DAKİKA… Büyük silah operasyonu önceki gün Evros sınır kapısında gerçekleşti. Yunanistan sınırına doğru giden Türkiye plakalı iki nakliye kamyonunda silah taşındığı ihbarını alan Yunan polisi, sınır kontrolünde kamyonları durdurdu.

İlk kamyonun gözcü olarak hareket ettiği belirlenirken, ikinci kamyonda ise şoför koltuklarının arkasına gizleniş özel bölümlerde 50 adet tetik tertibatları 3d yazıcılarla hazırlanmış suikast silahı ve 49 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili iki Türk gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

5 BİN EUROYA ANLAŞMIŞ

Yapılan ön soruşturmada, gözaltına alınanlardan 61 yaşındaki Türk vatandaşı, silahları İstanbul'da Ahmet adlı bir kişiden aldığını ve onun isteği üzerine, 5.000 euro karşılığında Yunanistan'ın Komotini bölgesinde kimliği belirsiz bir kişiye teslim edeceğini itiraf etti. Şoförün, Yunanistan'da yasadışı göçmen kaçakçılığından sabıkası olduğu da belirlendi.

SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

HAYALET SİLAH

Silahlarda yapılan incelemelerde ise ilginç detaylara ulaşıldı. Silahların markasının ve seri numaralarının olmadığı tetik tertibatlarının ise 3D yazıcılarla özel olarak yapıldığı belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SİLAHLAR LAZ CEM LAKAPLI CEM ERDEM'E AİT...

Elde edilen bilgiler büyük bir suç ağının da deşifre olmasını sağladı. Silahların Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz hafta yakalanan "Laz cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi. Şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği belirlenirken, atışlardan silah başına bin 400 euro kazandıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI

Erdem'in, ABD'den Orta Doğu ve Afrika'ya silah taşıyan uluslararası silah kaçakçılığı şebekesinin kilit isimlerinden Samer Rayya ile ortak hareket ettiği ileri sürüldü. Rayya, 2016 yılında Irak ile 150 bin adet 23 milimetre uçaksavar mühimmatı için 1,2 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından tüm dünyada aranıyor.

SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SON 6 AYDA 500 SİLAH

Son altı ay içerisinde bölgede yakalanan silah sayısının 500'ün üstünde olduğu belirlenirken, gözaltına alınan iki Türk suç örgütüne üyelik ve ateşli silah yasalarını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#YUNANİSTAN #AVRUPA