SON DAKİKA… Laz Cem’in suikast silahları Yunanistan’da yakalandı: Hepsini Avrupa’daki suç örgütlerine satıyormuş!

SON DAKİKA… Yunanistan'ın Evros şehrinde uluslararası bir nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda özel bölmelerin içine gizlenmiş 50 suikast silahı ele geçirildi. Olayla ilgili iki Türk gözaltına alındı. Son altı ay içerisinde bölgede yakalanan silah sayısının 500'ün üstünde olduğu belirlendi. Silahların; Avrupa pazarına ulaştırılarak silah başına 1.400 euro kazançla suç örgütlerine satıldığı tespit edildi. Silahların Geçtiğimiz hafta Marsilya'da yakalanan "Laz Cem" lakaplı Cem Erdem'e ait olduğu iddia edildi.