Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Les Benjamin's'in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu'nun villasında...

SON DAKİKA | Les Benjamin's'in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu'nun villasında...

Son dakika haberi: Tutuklu bulunan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi, ifadesinde firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:34
SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğruladı.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Mahjadi, Kasım Garipoğlu, iş adamı Burak Ateş, Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" itirafında bulundu.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi savunmasına, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı" diyerek başladı.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

12 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Majhadi, "Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" diyerek suçlamadı reddetti.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Avukatı ise Majhadi'nin ciddi sağlık problemi olduğunu iddia etti. Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim.

SON DAKİKA | Les Benjamin’s’in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu’nun villasında...

Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.