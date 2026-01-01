Trend
SON DAKİKA | Les Benjamin's'in direktörü Zohaer Majhadi tek tek itiraf etti! Her hafta Kasım Garipoğlu'nun villasında...
Son dakika haberi: Tutuklu bulunan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi, ifadesinde firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:34