SON DAKİKA | Manisa'da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti! 4 ölü

SON DAKİKA | Manisa'da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti! 4 ölü

SON DAKİKA | Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü. Katliam sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 11:09
SON DAKİKA HABERLERİ | Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki Ö.C., sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Burada silahla eşi S.N.C. (20), annesi F.G. (41), kayınbiraderi Y.C.G. (13) ve kayınpederi M.G'yi (51) silahla öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O CANİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

DÜĞÜN TAKILARINI İSTİYORMUŞ

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

KORUMA KARARI DA VARMIŞ

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ö.C. ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.