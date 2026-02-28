Trend
Son dakika: Manisa'daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler
Son dakika... Manisa'da 17 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ifadesinde, "Havuz yaptırmak için evin bahçesine kazdırdığım çukura itip öldürdüm. Cesedi de eşimle çukura gömdük" dedi.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 07:21