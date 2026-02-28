Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Duman'ın olay günü Köse'ye "Yeter artık, bıktım. Bu kızı ne yapacaksan, al götür buradan" dediği, bunun üzerine eniştenin talihsiz kızı evden çıkartarak cinayeti işlediği anlaşıldı. Yapılan ölçümlerde Ebru Koyuncu'ya mezar olan havuz çukurunun 5 metre genişliği 5 metre eni olduğu, derinliğinin ise 6 metre olduğu öğrenildi. Öte yandan katil Ufuk Köse'nin babasının yemeğine zehir koyarak öldürmeye teşebbüs ettiği, bu nedenle sabıka kaydı olduğu ifade edildi.