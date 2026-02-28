Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Manisa'daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Son dakika: Manisa'daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Son dakika... Manisa'da 17 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ifadesinde, "Havuz yaptırmak için evin bahçesine kazdırdığım çukura itip öldürdüm. Cesedi de eşimle çukura gömdük" dedi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 28.02.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 07:21
Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Son dakika! Manisa'da 2009 yılında 17 yaşındayken kaybolup cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ebru Koyuncu'nun, 3 yıl yasak ilişki yaşadığı eniştesi Ufuk Köse (55) tarafından 8 aylık hamileyken öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

O dönemde genç kızdan haber alamayan ailesi, evden kaçtığını düşünerek kayıp ihbarında bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda baba Süleyman Koyuncu'nun vefatının ardından anne Münevver Koyuncu (60) kızının 2009 yılı Aralık ayından beri kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Yapılan araştırmada hiçbir yerde kaydı bulunmayan genç kızın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşıldı.

Görseldeki: UFUK KÖSE

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler
Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Genç kız kaybolduktan sonra cep telefonunun eniştesi Ufuk Köse ve ablası Fatma Duman (36) tarafından sim kart takılarak kullanıldığı ve bir telefoncuya satıldığı belirlendi. Şüphelerin abla ve eski enişteye yönelmesi üzerine, savcılık kararıyla telefonları takibe alındı.

Görseldeki: FATMA KÖSE

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Anne Münevver Koyuncu'nun TV programına çıkarak kayıp kızını aramaya başlaması üzerine Fatma Duman, annesini arayarak "Ayrıl oradan anne. Yoksa beni de yakacaksın. Bir gün gelecekler, beni de alacaklar. Ufuk benim üzerime de suç atar" dedi. Fatma Duman, Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. (46) ve A.K. (42) gözaltına alındı. Cinayeti işlediğinin belirlenmesi üzerine tutuklu yargılanan Ufuk Köse ve tutuklu yargılanan Fatma Duman'ın ifadelerine SABAH ulaştı.

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

ABLASI İTİRAF ETTİ

Fatma Duman, ilk ifadesinde kız kardeşinin kaybolduğunu babasından duyduğunu, kaybolmadan 2 ay önce gördüğünü belirtse de ikinci ifadesinde gerçekleri anlattı. Eski eşinin kız kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Duman, cinayetten sonra Ufuk ile birlikte olay yerine gittiklerini, üzeri toprakla örtülü halde Ebru'nun cesedini gördüğünü anlattı.

Ufuk Köse ise ilk ifadesinde, Ebru'yu ittiğini ve havuz için kazılan çukura düştüğünü söyledi. İkinci ifadesinde ise çukura düştükten sonra elleriyle boğazını 2-3 dakika sıkarak öldürdüğünü, Fatma ile birlikte cesedi gömdüklerini itiraf etti.

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

'BU KIZI AL GÖTÜR BURADAN'

Soruşturma kapsamında Ebru'nun hamileliğini saklamak amacıyla çiftin plan yaparak cinayeti işledikleri tespit edildi. Ebru'nun 4 aylık hamile olduğu anlaşılınca ablası ve eniştesinin yanında kalmaya başladığı, ancak genç kızın 17 yaşında olması ve kürtaj zamanının geçmesi nedeniyle bebeği aldıramadıkları belirlendi.

Son dakika: Manisa’daki Ebru Koyuncu cinayetinde şok itiraf! Havuz çukurunda öldürüp üstünü örttüler

Duman'ın olay günü Köse'ye "Yeter artık, bıktım. Bu kızı ne yapacaksan, al götür buradan" dediği, bunun üzerine eniştenin talihsiz kızı evden çıkartarak cinayeti işlediği anlaşıldı. Yapılan ölçümlerde Ebru Koyuncu'ya mezar olan havuz çukurunun 5 metre genişliği 5 metre eni olduğu, derinliğinin ise 6 metre olduğu öğrenildi. Öte yandan katil Ufuk Köse'nin babasının yemeğine zehir koyarak öldürmeye teşebbüs ettiği, bu nedenle sabıka kaydı olduğu ifade edildi.