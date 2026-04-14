SON DAKİKA | Mansur Yavaş’a soruşturma izni: 'Cumhurbaşkanlığı' kampanyasını belediye kasasından karşıladı

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında belediyeye ait araç, gereç ve personeli, 2023'te kendi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı propagandası için kullandığı iddiası yargıya taşındı.

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 07:55
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan tam bir yıl sonra gelen onay ile Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni çıktı. Bakanlık bünyesindeki Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilen isimler arasında Yavaş'ın yanı sıra eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan V. Hacı Ali Bozkurt, eski Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Aziz Murat Seyrek, eski Yol ve Asfalt Şube Müdür Vekili Mustafa Dayanıklı, Teknik ve Prodüksiyon Şefi Kurtuluş Bakır, Eski Makine İşletme Şefi Burhan Poshoroğlu, eski Vardiya Sevk İdare Şefi Mehmet Ali Bozkurt, eski Başşoför Cengiz Türkoğlu, Elektronik Teknikeri Osman Cem Taşbaş hakkında soruşturma izni verdi.

MİTİNGLERE OTOBÜSLERLE TAŞIDILAR

Soruşturma kapsamında Yavaş'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki kampanyasında belediye imkânlarıyla yapılan faaliyetler sıralandı.

Buna göre Çankırı'daki mitingde belediyeye ait araç ve yayın cihazları ile belediye personeli kullanıldı. 9 Mayıs 2023'teki Karabük mitinginde insanlar belediye araçlarıyla taşındı.

Aynı yerde 11 Mayıs'ta yapılan mitingde ise sahne ve ses düzeni için ABB envanteri kullanıldı, kurulum belediye personeli tarafından yapıldı.

2019'DA RAKİBİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ortaya çıkan bu tablo, Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı iddialı konuşmaları da yeniden gündeme taşıdı.

O dönem rakibini eleştirerek, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız" vaadinde bulunan Yavaş'ın, bugün benzer iddialarla soruşturma geçirmesi kamuoyunda dikkat çekici bir çelişki olarak yorumlandı.