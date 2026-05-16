Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir'de skandallar silsilesi!

Son Dakika | Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir'de skandallar silsilesi!

Son dakika haberi... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, kamuoyunda sık sık dile getirdiği "Hakkımda tek bir soruşturma bile yok" açıklamalarının aksine, peş peşe açılan soruşturma dosyaları gündeme oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, Yavaş ve bazı belediye yöneticileri hakkında 5 ayrı dosyada soruşturma izni talep edildiği ortaya çıktı. Dosyalarda; ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu zararına neden olma ve resmi belgede usulsüzlük gibi ağır iddialar yer alıyor.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 10:41
Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde konser harcamalarından ihale süreçlerine, ASKİ uygulamalarından EGO reklam alanlarına kadar birçok başlıkta tartışmalar yaşanırken, hazırlanan denetim raporları ve müfettiş incelemeleri "şeffaf belediyecilik" söylemini yeniden tartışmaya açtı.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

İHALE DOSYALARINDA "GERÇEĞE AYKIRI BELGE" SKANDALI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu'nun Mart 2023 tarihli 2022 Yılı Denetim Raporu'nda belediyenin bazı ihalelerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre bazı şirketlerin, ihalelere katılım sırasında gerçeğe aykırı belgeler sunduğu belirlendi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Denetim raporunda; Şirket ortaklık yapılarının farklı gösterildiği, Yönetim kurulu üyeleri ve hisse oranlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, Temsil yetkisi olmayan kişilerin yetkili gibi gösterildiği tespit edildi.

Raporda, söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanunu'na açıkça aykırı olduğu belirtilirken, bu fiillerin "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamalarına dayanak oluşturabileceği ifade edildi.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildiği öğrenildi. Dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin incelemesine sunulduğu belirtildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Ağustos 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiği, 12 Eylül 2025 tarihinde ise ön inceleme sürecinin akıbetinin sorulduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Eylül 2025 tarihli cevabında ise ön inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

EGO OTOBÜSLERİNDE REKLAM ALANLARI DOSYASI

Bir diğer soruşturma dosyası ise EGO otobüslerindeki reklam alanlarıyla ilgili oldu.

İddiaya göre, Ankara'daki EGO otobüslerinin iç ve dış yüzeylerini reklam alanı olarak kullanan bir şirketin faaliyetleri belediye yönetimi tarafından engellendi. Şirket, Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Mahkemenin tahliyenin tedbiren durdurulmasına karar vermesine rağmen, belediyenin reklam uygulamalarını engellemeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Şirket çalışanlarının otobüslere alınmadığı ve reklamların uygulanmasının fiilen durdurulduğu iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni talep edildiği öğrenildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

ASKİ'DE "PAZARLIK USULÜ" İHALELER

Soruşturma dosyalarından biri de ASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalelerle ilgili.

Denetim Komisyonu raporunda, ASKİ'nin bazı ihalelerde mevzuata aykırı şekilde pazarlık usulü yöntemini kullandığı belirtildi. Raporda, pazarlık usulünün ancak istisnai durumlarda uygulanabileceği vurgulanırken, gerekli şartlar oluşmadan bu yöntemin tercih edildiği ifade edildi. Kanunen açık ihale usulünün uygulanması gerekirken pazarlık yönteminin seçilmesinin kamu zararına yol açtığı iddia edildi. Bu kapsamda Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma izni verildiği belirtildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 Haziran 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yazı göndererek ön inceleme sürecinin durumunu sorduğu, Bakanlığın ise 25 Haziran 2025 tarihli cevabında sürecin devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.

DENETİM RAPORLARINDA "KAMU ZARARI" TESPİT EDİLDİ

ABB Meclisi Denetim Komisyonu raporlarında yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise bütçe uygulamaları sırasında kamu zararına neden olunduğu iddiası oldu.

2020 yılında belediye birimlerinden istenen bazı bilgi ve belgelerin eksik teslim edildiği belirtilirken, yapılan incelemelerde bütçe uygulamalarında kamu zararına yol açıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunda da üst yönetim tarafından sunulan belgeler üzerinden kamu zararına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda 18 Aralık 2024 tarihinde soruşturma izni talep edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Eylül 2025'te İçişleri Bakanlığı'na yeniden yazı gönderdiği belirtildi. Bakanlığın cevabında ise ön inceleme sürecinin sürdüğü bildirildi. Dosyada Mansur Yavaş ve ilgili yöneticilerin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

"ŞEFFAF YÖNETİM" SÖYLEMİ ÇÖKTÜ!

Soruşturma dosyalarının en dikkat çekenlerinden biri ise belediyenin topladığı verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması iddiası oldu. Dosyaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından itibaren topladığı bazı verilerin "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "açık yönetim" ilkelerine uygun biçimde yayımlanmadığı öne sürüldü.

Oysa Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda; "Ankara'da artık şeffaf bir yönetim var. Yaptığımız bütün harcamaları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak soruşturma dosyasında, belediyenin kamu adına topladığı verilerin açık ve erişilebilir şekilde yayımlanmadığı, bu nedenle "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldığı belirtildi. 6 Şubat 2025 tarihinde soruşturma izni talep edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Eylül 2025'te İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdiği ve Bakanlığın 17 Eylül 2025 tarihli cevabında ön inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.

YAVAŞ'IN "SORUŞTURMA YOK" SAVUNMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ortaya çıkan dosyalar, Mansur Yavaş'ın kamuoyunda sık sık dile getirdiği "Hakkımda tek bir soruşturma bile yok" açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Başkentte son dönemde su kesintileri, ulaşım sorunları, zamlar ve hizmet aksaklıkları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan ABB yönetiminin, şimdi de art arda gelen soruşturma dosyalarıyla gündeme gelmesi dikkat çekti.

Muhalefetin yıllardır "şeffaf belediyecilik" örneği olarak gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan denetim raporları, ihale tartışmaları ve soruşturma süreçleri, belediye yönetimine yönelik eleştirileri daha da artırdı.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #MANSUR YAVAŞ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI