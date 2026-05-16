Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 Haziran 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yazı göndererek ön inceleme sürecinin durumunu sorduğu, Bakanlığın ise 25 Haziran 2025 tarihli cevabında sürecin devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.

DENETİM RAPORLARINDA "KAMU ZARARI" TESPİT EDİLDİ

ABB Meclisi Denetim Komisyonu raporlarında yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise bütçe uygulamaları sırasında kamu zararına neden olunduğu iddiası oldu.

2020 yılında belediye birimlerinden istenen bazı bilgi ve belgelerin eksik teslim edildiği belirtilirken, yapılan incelemelerde bütçe uygulamalarında kamu zararına yol açıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunda da üst yönetim tarafından sunulan belgeler üzerinden kamu zararına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda 18 Aralık 2024 tarihinde soruşturma izni talep edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Eylül 2025'te İçişleri Bakanlığı'na yeniden yazı gönderdiği belirtildi. Bakanlığın cevabında ise ön inceleme sürecinin sürdüğü bildirildi. Dosyada Mansur Yavaş ve ilgili yöneticilerin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.