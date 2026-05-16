Son Dakika | Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni talebi: Ankara Büyükşehir’de skandallar silsilesi!

"ŞEFFAF YÖNETİM" SÖYLEMİ ÇÖKTÜ!
Soruşturma dosyalarının en dikkat çekenlerinden biri ise belediyenin topladığı verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması iddiası oldu. Dosyaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından itibaren topladığı bazı verilerin "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "açık yönetim" ilkelerine uygun biçimde yayımlanmadığı öne sürüldü.
Oysa Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda; "Ankara'da artık şeffaf bir yönetim var. Yaptığımız bütün harcamaları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak soruşturma dosyasında, belediyenin kamu adına topladığı verilerin açık ve erişilebilir şekilde yayımlanmadığı, bu nedenle "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldığı belirtildi. 6 Şubat 2025 tarihinde soruşturma izni talep edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Eylül 2025'te İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdiği ve Bakanlığın 17 Eylül 2025 tarihli cevabında ön inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.
YAVAŞ'IN "SORUŞTURMA YOK" SAVUNMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Ortaya çıkan dosyalar, Mansur Yavaş'ın kamuoyunda sık sık dile getirdiği "Hakkımda tek bir soruşturma bile yok" açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Başkentte son dönemde su kesintileri, ulaşım sorunları, zamlar ve hizmet aksaklıkları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan ABB yönetiminin, şimdi de art arda gelen soruşturma dosyalarıyla gündeme gelmesi dikkat çekti.
Muhalefetin yıllardır "şeffaf belediyecilik" örneği olarak gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan denetim raporları, ihale tartışmaları ve soruşturma süreçleri, belediye yönetimine yönelik eleştirileri daha da artırdı.