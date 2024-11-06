SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Son dakika: Feci kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), Fatma Enücük (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile Fatma Enücük'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Fatma Enücük de kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.