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SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Son dakika: Korkunç olay Mardin Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Son dakika haberinin detayları

DHA
Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:24
SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Son dakika: Feci kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında yaşandı.

SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA: Mardin’de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti! 5 aylık bebek…

Kazada Ö.E. (23), Fatma Enücük (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı.

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