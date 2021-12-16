Son dakika | Mars’ta büyük keşif: Hollanda büyüklüğünde...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi ( NASA ) geçtiğimiz günlerde Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklere göre Mars 'ta suyun bulunduğunu açıklamıştı. Bİlim insanlarından bu konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Mars yüzeyinin hemen altında "önemli miktarda su" keşfedildi.

Ortak bir Avrupa ve Rus misyonu, Mars yüzeyinin hemen altında "önemli miktarda su" keşfetti ve bilim insanları, bu rezervin gelecekteki kaşifler tarafından kolayca kullanılabileceğini açıkladı. Güneş Sistemimizdeki en büyük kanyon olan Valles Marineris, Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde yer alıyor. Valles Marineris, Dünya'daki Büyük Kanyon'dan yaklaşık 10 kat daha uzun ve beş kat daha derin...

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mars 'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı. Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.

MUHTEMELEN BUZ HALİNDE!

Uydu, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti ve hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gösterdi.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Alexey Malakhov , "Valles Marineris'in merkezi bir bölümünün suyla dolu olduğunu gördük. Bu beklediğimizden çok daha fazla su. Bu, sabit düşük sıcaklıklar nedeniyle su buzunun kuru toprak altında kalıcı olarak kaldığı, Dünya'nın permafrost bölgelerine çok benziyor." dedi.