Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul'da yaşandı. Sokakta yaşayan Erol T. alkol zehirlenmesi yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Erol T.'nin ağabeyi "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" telefonuyla neye uğradığını şaşırdı. Ağabeyin yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi kardeşi olarak teşhis etmesi üzerine Erol T. için cenaze töreni bile yapıldı. Ancak 'öldü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin temmuz ayında sağ olduğu ortaya çıktı! Hikayesi ile şaşkınlık yaratan Erol T. başına gelenleri SABAH'a anlattı…

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:43
SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

İstanbul Kadıköy'de alkol zehirlenmesinden öldüğü sanılıp gömülen ancak başkasıyla karıştırıldığı anlaşılınca yaşadığı ortaya çıkan Erol T.'nin film gibi hikâyesinde ifadeler ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Geçen yıl şubat ayında sokakta alkol içip fenalaşan Erol T. hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

Taburcu olduktan sonra yine aynı gün fenalaşıp hayatını kaybeden ve kardeşinin de yanlış teşhisi ile bir adamla karıştırılan Erol T. karakolda verdiği ifadesinde, sokaklarda kaldığını ve sabit bir ikameti olmadığını söyledi.

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

Olay günü öğle saatlerinde bir adamın kolonya sattığını söyleyen Erol T., "Kolonya satın aldım. Sonra da Kurbağalıdere'de oturup içtim. Kimse zorla içirmedi, kimse beni darp da etmedi. En son kendi rızamla kolonyayı içtim sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim ve 1 ay boyunca tedavi olduğumu öğrendim. Şimdi durumum iyi. Olay nedeniyle kimseden şikâyetim yok" dedi.

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

"KARDEŞİM OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİM"

Kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda ölü olarak teşhis eden Erdoğan T. ise uzun süredir Erol T.'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, tedavi gördüğünü ve kamuya açık alanlarda kaldığını belirterek "Telefonu da olmadığı için kendisinden bir süredir haber alamıyordum. Amcam, kardeşimin parkta ölü bulunduğu haberini verdi.