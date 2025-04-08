Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

SON DAKİKA… Martta öldü temmuzda dirildi! Türkiye’nin konuştuğu Erol T. yaşadıklarını anlattı: Kolonya içtim sonrası…

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul'da yaşandı. Sokakta yaşayan Erol T. alkol zehirlenmesi yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Erol T.'nin ağabeyi "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" telefonuyla neye uğradığını şaşırdı. Ağabeyin yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi kardeşi olarak teşhis etmesi üzerine Erol T. için cenaze töreni bile yapıldı. Ancak 'öldü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin temmuz ayında sağ olduğu ortaya çıktı! Hikayesi ile şaşkınlık yaratan Erol T. başına gelenleri SABAH'a anlattı…