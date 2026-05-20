Son dakika! Mehmet Akif Ersoy’a 65 yıl hapis talebi! Kirli çarkın detayları: Uyuşturucu partileri, çoklu ilişkiler...

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy soruşturması tamamlandı. 7 sanığın yer aldığı kirli çarkın anlatıldığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ersoy liderliğinde kurulan örgütün kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığını iddianamede vurulandı. Örgüt üyelerinin ise Ersoy'un nüfuzundan faydalanmak için sistemli bir şekilde kadınları Ersoy'la tanıştırdıkları aktarıldı. Mehmet Akif Ersoy hakkında 65 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.