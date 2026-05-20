Son dakika! Mehmet Akif Ersoy’a 65 yıl hapis talebi! Kirli çarkın detayları: Uyuşturucu partileri, çoklu ilişkiler...

UYUŞTURUCU PARTİLERİ, ÇOKLU İLİŞKİLER…

İddianamede, örgüt üyesi Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı ve Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı kaydedildi. YouTube içerik üreten örgüt üyesi Taner Çağlı'nın yine uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişiklerde yer aldığı iddianamede belirtildi. Yine Mehmet Akif Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik örgüt üyesi olarak iddianamede yer aldı. Uyuşturucu partilerinde yer alan Tetik'in örgüt lideri Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.