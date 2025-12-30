Trend
SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:36