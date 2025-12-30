Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi

SON DAKİKA | Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlıktan faydalanma talebi! Savcılığa ifadeye getirildi

Son dakika haberleri: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:36
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu.

Ersoy savcılığa ifade vermek üzere cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İfadesine başlanan Ersoy'un hangi itiraflarda bulunacağı merak ediliyor.

NE OMUŞTU

Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık günü uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

10 Aralık günü Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Ersoy'un tutuklanmasıyla birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ederek tanıklar dinlendi, gözaltına alınanlar ve tutuklanan isimler oldu.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.