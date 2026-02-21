Trend
SON DAKİKA | Mehmet Sevigen SABAH'a konuştu: CHP yolsuzlardan ve rüşvetçilerden mutlaka arınmalı
Son dakika haberi... Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "CHP eğer yolsuzlardan, rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınacaksa, Kemal Bey'le elbette çalışırım. Partide arınma zorunluluk" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 07:44