SON DAKİKA | Mehmet Sevigen SABAH’a konuştu: CHP yolsuzlardan ve rüşvetçilerden mutlaka arınmalı

CHP'nin bir an önce kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini dile getiren Sevigen, "Partiyi gelecek nesillere temiz bir şekilde taşıma borcumuz var. Kimsenin CHP üzerinde bir soru işareti bırakmaya hakkı yok. Biz partimiz için doğru bildiklerimizi söylemeye ve doğru olanı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.