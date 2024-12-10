Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS'li, KPSS'siz ilanlar

SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS'li, KPSS'siz ilanlar

Son dakika haberi: Kamuya 33.983 personel alımı yapılacak. KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere 6 Bakanlık, 8 üniversite ve belediyenin de yer aldığı 36 kamu kurumuna personel alımı yapılacak. Başvurular başladı. Astsubay, doktor, müfettiş, işçi, memur, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi birçok pozisyona başvurularını yapacak olan adaylar "Hangi kurum memur alımı yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 kamu personel alımı ilanları...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:34
SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

Son dakika: Kamuya binlerce memur alımı için başvurular başladı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen adaylar Resmi Gazete'de yer alan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. TCDD, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi birçok kurum personel alım ilanlarını yayınladı. Peki hangi kadrolara memur alımı yapılacak? KPSS şartı var mı? İşte, detaylar…

SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Memur olmak isteyen adaylar, kurumların personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek.

İşte kurumlar ve ilanlara dair detaylar:

SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 36 DEVLET MEMURU ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 36 açıktan devlet memuru temin edilecek.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TPAO 192 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğüne; 73 Üretim Operatör Yardımcısı, 2 Malzeme Eksperi, 1 büro işçisi, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 bilgi sistemleri destekçisi, 2 Tedarik ve Lojistik Görevlisi, 2 Genel Takip İşçisi ve 3 Güç Sistemleri Mekanik Operatörü olmak üzere toplam 85, Şırnak Bölge Müdürlüğüne de; 66 Üretim Operatör Yardımcısı, 29 Elektrikçi, 1 Ambarcı, 1 Malzeme Eksperi, 1 harita teknisyeni, 2 İnşaat Teknisyeni, 6 Laboratuvar Sorumlusu, 1 Ağır Vasıta Operatör Yardımcısı olmak üzere toplam 107 ön lisans mezunu personel alımı yapılacak.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.

Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

DHMİ 57 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü; 30 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 27 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü olmak üzere toplamda 57 sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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