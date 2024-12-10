SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.