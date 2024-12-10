SON DAKİKA: MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT! Kamuya 33.983 personel alımı gerçekleştirilecek: İşte KPSS’li, KPSS’siz ilanlar

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 36 DEVLET MEMURU ALACAK
Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 36 açıktan devlet memuru temin edilecek.
2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
TPAO 192 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğüne; 73 Üretim Operatör Yardımcısı, 2 Malzeme Eksperi, 1 büro işçisi, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 bilgi sistemleri destekçisi, 2 Tedarik ve Lojistik Görevlisi, 2 Genel Takip İşçisi ve 3 Güç Sistemleri Mekanik Operatörü olmak üzere toplam 85, Şırnak Bölge Müdürlüğüne de; 66 Üretim Operatör Yardımcısı, 29 Elektrikçi, 1 Ambarcı, 1 Malzeme Eksperi, 1 harita teknisyeni, 2 İnşaat Teknisyeni, 6 Laboratuvar Sorumlusu, 1 Ağır Vasıta Operatör Yardımcısı olmak üzere toplam 107 ön lisans mezunu personel alımı yapılacak.
10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.
Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.