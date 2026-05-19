SON DAKİKA… Mersin Tarsus’ta Metin Öztürk 6 kişiyi öldürdü 8 kişiyi yaraladı: Kan donduran vahşette seri katille ilgili çarpıcı gelişme!

SON DAKİKA… Mersin Tarsus'taki silahlı vahşet Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 37 yaşındaki Metin Öztürk, farklı noktalarda düzenlediği saldırılarda eski eşi Arzu Özden'in de aralarında olduğu 6 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı! Polis ekipleri araçla kaçan caniyi yakalamak için titiz bir çalışma başlattı. Ormanlık alana gizlenerek izini kaybettirdiği belirlenen seri katil, saklandığı evde kıstırıldı! Yakalanacağını anlayan saldırganın intihar ettiği açıklandı. İşte Türkiye'yi sarsan vahşetteki detaylar…