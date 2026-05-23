Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu paylaştı. Son hava durumu haritasına göre; Birçok ilimiz için sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'da yağış olacak mı? Kurban bayramında hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 09:06
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu paylaştı. 27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı için hava durumu tahminleri merak konusu oldu. İşte plan yapmadan önce mutlaka bakmanız gerek o hava durumu raporu…

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.05.2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin ile Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

HAFTA SONU VE KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE ÜLKEMİZDE HAVA DURUMU

Önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Bayram süresince, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülkemizin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu:

İstanbul Bayramın 2. ve 3. Günleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 14 ila 16 / 23 ila 25, Çarşamba 13 ila 15 / 20 ila 22, Perşembe 15 ila 17 / 19 ila 21, Cuma 14 ila 16 /18 ila 20, Cumartesi 13 ila 15 / 18 ila 20

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

İzmir: Arife günü ve Bayram süresince parçalı ve çok bulutlu

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 14 / 16 ila 28 / 30, Çarşamba 16 ila 18 / 27 ila 29, Perşembe 16 ila 18 / 23 ila 25, Cuma 15 ila 17 /21 ila 23, Cumartesi 13ila 15 / 21 ila 23

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

Ankara: Arife günü çok bulutlu ve Bayram süresince sağanak ve gök gürültülü yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı 9 ila 11 / 22 ila 24, Çarşamba 11 ila 13 / 23 ila 24, Perşembe 10 ila 12 / 19 ila 21, Cuma 10 ila 12 /18 ila 20, Cumartesi 9 ila 11 / 18 ila 20

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

DOĞU KESİMLERDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.05.2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleri ile zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatısı ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA | Meteoroloji paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak? O illerimiz için uyarılar peş peşe geldi…

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.