SON DAKİKA | Meteoroloji peş peşe uyardı: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! 8 ilimiz için ‘Sarı kod’

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı