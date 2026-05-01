SON DAKİKA | Meteoroloji peş peşe uyardı: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! 8 ilimiz için ‘Sarı kod’

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! 8 ilimiz için 'sarı kod' verildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 09:13
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege'de rüzgarın, Cuma günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren Tunceli il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma Orta Karadeniz'de beklenen yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla soğuma ile birlikte akşam saatlerinden itibaren yağmur, 1100 -1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
