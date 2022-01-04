Son dakika: Meteoroloji tarih verip uyardı! İstanbul’u da etkisi altına alacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Ocak tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Yayınlanan 5 günlük rapora göre; aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR Açıklamada, 2022'nin ilk günlerinde yurdumuzu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, yarın(Salı) Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

DOĞU KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI Öte yandan, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.