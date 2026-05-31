Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

SON DAKİKA | Yeni haftaya girerken hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselirken, birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yaşayan vatandaşların dikkatli olması istenirken, doğu illerinde kuvvetli rüzgâr alarmı verildi. Peki bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, sıcaklıklar kaç derece olacak? İşte il il hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2026 08:52
SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

SON DAKİKA | Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken, doğuda kuvvetli rüzgârın hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ

Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar batısı batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgâr geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor?

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ