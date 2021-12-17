SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

İstanbul başta olmak üzere birçok il için hava sıcaklıklarının düşeceği uyarıları yapılırken bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik 'ten geldi.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek." tahmininde bulundu.

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.