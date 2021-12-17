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SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Son dakika haberi: Vatandaşlar hava durumu araştırmaları yaparken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu uyarılarını peş peşe yapıyor. Konuyla ilgili bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi. Hafta başından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini ve hatta eksi 20 dereceleri görebileceğimize dikkat çeken Çelik İstanbul da dahil olmak üzere iç bölgelerde buzlanma görülmesinin beklendiğini bildirdi. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu açıklamasının detayları...

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:44
SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

İstanbul başta olmak üzere birçok il için hava sıcaklıklarının düşeceği uyarıları yapılırken bir açıklamada Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi.

SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Hafta sonu ve gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde kar yağışı ve yağmurun aralıklarla devam edeceğini aktaran Çelik, yağışların Ege kıyılarında cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, iç kesimlerdeki yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve hafta ortasına kadar bu durumun devam edeceğini belirten Çelik, "Doğu bölgelerindeki sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde ancak pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek." tahmininde bulundu.

SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Pazartesi Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geleceğini ifade eden Çelik, bu yağışla sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini söyledi. Çelik, "Kar yağışı ve karla karışık yağmur pazartesi, salı günü devam edecek. Çarşamba gününe kadar doğu bölgelerimizde yağışlı hava bekliyoruz. Daha sonra yağışlı hava ülkemizi terk edecek. Şu anda batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, salı gününden itibaren iç, batı bölgeler ile doğuda mevsim normallerinin altına düşecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklığında iç ve doğu bölgelerde 3, 4 derecelik düşüş göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

SON DAKİKA: Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda gece sıcaklıklarında sıfırın altında 10, sıfırın altında 12 derecelerin görüleceğini tahmin ettiklerini söyleyen Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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