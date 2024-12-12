SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji; Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın, Düzce illeri sarı kodda uyarıda bulundu.
Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Son tahminlere göre; Artvin, Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon'da karla karışık yağmur; Karabük ve Bolu'da kar görülecek.
Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye'de de sağanak bekleniyor.