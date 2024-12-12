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SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

SON DAKİKA… Kara kış kapıyı çaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtilirken, 12 il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek!

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:33
SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

SON DAKİKA… Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugünden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji; Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın, Düzce illeri sarı kodda uyarıda bulundu.

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Son tahminlere göre; Artvin, Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon'da karla karışık yağmur; Karabük ve Bolu'da kar görülecek.

Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye'de de sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den ardı ardına hava durumu uyarısı! Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası geliyor: Önce yağmur sonra kar!

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bugün ülke genelinde sıcaklık hızla düşecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Cuma günü 10 derecenin de altına gerileyecek.

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