SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: İçişleri Bakanlığı’ndan 18 ile uyarı! O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre; 18 ilde etkili olması beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle uyarıda bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı ve fırtına bekleniyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2026 20:36
Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni haritalı hava durumu raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışların daha etkili olacağı ve devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı ise 18 ilde etkili olması beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 29 Mart 2026 Pazar günü; Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman'ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca, "Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde İzmir, Muğla, Burdur, Isparta çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, İç Ege ile bu akşam saatlerinde İzmir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam (Pazar) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

MALATYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Kesimlerde Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!


Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman'ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Adana'da, zamanla Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyoır. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuzeybatı kesimlerde Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Doğusunda Çığ Tehlikesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklıklardaki yükselmeye bağlı olarak kar erimeleri riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Türkiye Geneli ve Bölgesel Tahminler:

