SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katil Bülent Gündüz tek tek anlattı: Üzerime gelince ateş ettim!

Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim" diye konuştu.