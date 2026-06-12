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SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katil Bülent Gündüz tek tek anlattı: Üzerime gelince ateş ettim!
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katil Bülent Gündüz tek tek anlattı: Üzerime gelince ateş ettim!
SON DAKİKA… İstanbul Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti faili meçhul kalmadı. 10 yıl sonra açılan dosyada, katil Bülent Gündüz yakalandı. Dün, cinayetin işlendiği adreste yapılan keşifte katil Gündüz vahşeti tek tek anlattı: Üzerime gelince silahı çıkartıp ateş ettim!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 12:28