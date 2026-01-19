Trend
SON DAKİKA | Mihriban Yılmaz’ın katili Fatih İnan'ın ilk cinayeti değilmiş! Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika haberi: İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldüren Fatih İnan'ın (26) 2023'te Manisa'da çalıştığı inşaattan düşerek ölen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün (24) de katili olduğu ortaya çıktı. İnan çifte cinayetten tutuklandı.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 08:51