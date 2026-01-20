SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Medine Akdemir, yaşadıklarının bir aile içi miras kavgasından çok daha fazlası olduğunu söyleyerek, "Babam kız çocuklarına değer vermezdi. Erkek evlat odaklı, eski ve katı bir anlayışı vardı. Bu anlayış benim hayatımı belirledi. İki erkek kardeşim ve ben vardık. Babam, malın erkek çocuklara ait olduğunu düşünürdü. Babam, kızım diye beni mirastan sildi. Ailede kadınlar sistematik şekilde devre dışı bırakılmış" dedi.



