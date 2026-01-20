Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Son dakika haberi: SABAH'ın "Kız evlat miras oyununu bozdu" manşetiyle duyurduğu hukuk mücadelesinin kahramanı Medine Akdemir: "Kız olduğum için mirastan dışlandım. Bu davayı kız çocuklarının yok sayılmaması için açtım." dedi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 20.01.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 06:37
SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Son dakika haberi: Ankara'da görülen miras davasında aralarında bir de petrol istasyonunun olduğu yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız evlattan kaçırıldığına hükmeden mahkeme kararının ardından SABAH'a konuşan Medine Akdemir (72), miras bölünmesin diye kız çocuğu olması nedeniyle mirastan silindiğini ifade etti.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Mahkeme kararıyla birlikte birden fazla taşınmazda davalılar adına olan tapu kayıtları iptal edilmiş, taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kalan hisseler davalılarda bırakılmıştı.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Akdemir, babası Zeki Taşdemir'in taşınmazları ve ticari varlıkları hayattayken planlı biçimde önce üçüncü kişilere, ardından oğulları İrfan ve Fethi Taşdemir'e devrettiğini, kendisinin ise kız olduğu için mirastan tamamen dışlandığını anlattı.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

SABAH'ta dün çıkan 'Kız evlat miras oyununu bozdu' manşetini okuyan ve adalet mücadelesinde yalnız olmadığını hissettiğini söyleyen Medine Akdemir, mahkemenin verdiği karar sonrası duygularını paylaştı.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Medine Akdemir, yaşadıklarının bir aile içi miras kavgasından çok daha fazlası olduğunu söyleyerek, "Babam kız çocuklarına değer vermezdi. Erkek evlat odaklı, eski ve katı bir anlayışı vardı. Bu anlayış benim hayatımı belirledi. İki erkek kardeşim ve ben vardık. Babam, malın erkek çocuklara ait olduğunu düşünürdü. Babam, kızım diye beni mirastan sildi. Ailede kadınlar sistematik şekilde devre dışı bırakılmış" dedi.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Akdemir, babası hayattayken miras konusunu bir kez açtığını, bunun ise hayatındaki kırılma anlarından biri olduğunu belirterek "Babamın mallarının oğullar üzerine geçirildiğini duyuyordum.

SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi

Bir gün bunu sordum. 'Sen benim malımın hesabını mı yapıyorsun' diyerek omuzlarıma vurdu, beni evden kovdu. O gün bana hiçbir şey bırakılmayacağını anladım" dedi.