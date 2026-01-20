Trend
SON DAKİKA | Milyarlık miras davasını kazanan Medine Akdemir SABAH’a konuştu: Babam ‘kızım’ diye mirastan sildi
Son dakika haberi: SABAH'ın "Kız evlat miras oyununu bozdu" manşetiyle duyurduğu hukuk mücadelesinin kahramanı Medine Akdemir: "Kız olduğum için mirastan dışlandım. Bu davayı kız çocuklarının yok sayılmaması için açtım." dedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 06:37