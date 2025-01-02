Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Açıklanacak olan yılsonu enflasyon rakamları milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam içinde belirleyici bir faktör olacak. İşte yeni aylıklarla ilgili hesaplar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 07:28
SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonunda olacak. Yarın aynı zamanda yılsonu enflasyon oranını da öğrenmiş olacağız.

SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Ortaya çıkacak rakam sadece emeklileri ve memurları değil, işçisinden engellisine, hastasına bakandan, 65 yaş ödeneği alana kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte bütün soruların cevapları...

SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Enflasyon rakamları kimi nasıl etkiliyor?

Açıklanacak rakam yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak.

SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Memurlar ve memur emeklileri ayrıca yüzde 6 toplu sözleşme artışından faydalanacak. Sosyal yardım alanlar (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışına göre zam alacak.

SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Oranlar nasıl uygulanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök (net) maaşlarına oran direkt uygulanacak. Çıkan rakama yüzde 4 ek ödeme eklenecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA