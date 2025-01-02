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SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor
SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Açıklanacak olan yılsonu enflasyon rakamları milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam içinde belirleyici bir faktör olacak. İşte yeni aylıklarla ilgili hesaplar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 07:28