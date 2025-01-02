SON DAKİKA | Milyonlarca emekli ve memura zamlı maaş! Gözler enflasyon rakamlarında: 2025 zam oranı belli oluyor

Enflasyon rakamları kimi nasıl etkiliyor?



Açıklanacak rakam yıl sonu enflasyonuna göre belli olacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 6 aylık orana göre fark alacak.



