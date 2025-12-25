Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Raziye Yıldız 4 yaşındaki Emine’ye ne olduğunu anlattı: Evladımın parçalarını...
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Raziye Yıldız 4 yaşındaki Emine’ye ne olduğunu anlattı: Evladımın parçalarını...
SON DAKİKA HABERLERİ... 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Emine'nin 1995 yılında kaybolmasına ilişkin olarak ortaya atılan iddialar ise kan dondurmuştu. Özellikle programda dile getirilen üvey babanın "tesbih makinesi" konusu ise korkunç olayla ilgili şok detayları ortaya çıkarırken Anne Raziye Yıldız o anları anlattı: Dilimi penseyle çekmeye çalışıp... İşte Türkiye'yi sarsan olayın tüyler ürperten detayları!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:11