Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son Dakika | Mustafa Bozbey 'Hiçbir alakam yok' demişti! Rüşvet tapuları yatak odasından çıktı
Son Dakika | Mustafa Bozbey 'Hiçbir alakam yok' demişti! Rüşvet tapuları yatak odasından çıktı
Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. "Bu şirketlerle alakam yok" diyen eski Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in evinde yapılan aramada, rüşvet ağıyla bağlantılı tapular yatak odasındaki çekmecenin içinden çıktı.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 06:36