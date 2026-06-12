Son Dakika | Mustafa Bozbey ’Hiçbir alakam yok’ demişti! Rüşvet tapuları yatak odasından çıktı

İddianamede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise, Deniz B. isimli müteahhidin verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Müteahhit Deniz B. ifadesinde, "Mustafa Bozbey, ismini bilmediğim avukatını yolladı. Avukat, daha önce kentsel dönüşüm projesi için anlaştığımız 3 taşınmazın devri ile ilgili 'satış vaadi sözleşmesi' imzalattı. Bunun sebebi, proje tamamlandıktan sonra verilecek olan 3 taşınmaz rüşvetinden vazgeçmemizin önüne geçmekti. Nitekim, 14 milyon TL nakit parayı verdikten sonra vazgeçtik ancak avukat, icra takibi başlattı. Bunun üzerine 3 taşınmaz devri, Bozbey'in kasası olan Hüseyin Gür'ün üzerine devredildi" dedi.

ŞİRKET, KENDİ BİNASINDAN ÇIKTI

MASAK raporlarına göre Bozbey'in yakınları adına kurulduğu öne sürülen VEREV İnşaat üzerinden belediyenin zarara uğratıldığı iddia edildi. Nilüfer Belediyesi'ne ait bir arsa aylık 5 bin 400 TL'ye VEREV İnşaat'a kiralanırken, şirket burada inşa ettiği binayı 25 yıl kullanma hakkı elde etti. Daha sonra aynı binadaki bir daire Nilüfer Belediyesi tarafından aylık 147 bin TL bedelle kiralandı ve bu ödemenin yaklaşık 6 yıl sürdüğü belirtildi. VEREV ile Seres Gayrimenkul üzerinde toplam 27 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.