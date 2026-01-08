Trend
SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu partilerinin merkezi haline gelen Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'i ile ilgili her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Muzaffer Yıldırım 2020 yılında pandemide yasaklar nedeniyle fuhuş ve uyuşturucu partilerini başka bir mekanda gerçekleştirdiği belirlendi.
