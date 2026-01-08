Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı fuhuş ve uyuşturucu partilerinin merkezi haline gelen Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'i ile ilgili her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Muzaffer Yıldırım 2020 yılında pandemide yasaklar nedeniyle fuhuş ve uyuşturucu partilerini başka bir mekanda gerçekleştirdiği belirlendi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 06:26
SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir dalga operasyon düzenlenmişti.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Gözaltına alınan 26 ismin arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenilmişti. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Bebek Otel'de aralarında çok ünlü isimlerin uyuşturucu partilerini düzenlediği yerlerin başında geliyordu.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

ÜST DÜZEY GİZLİLİK

İddialara göre, uyuşturucu partilerinin yapıldığı diğer ünlü mekanlar gibi burada da gizliliğe çok özen gösteriliyordu. İçeriye gelen isimler cep telefonlarını girişte teslim ediyor ve öyle çıkabiliyor.İçeriden sosyal medyadan paylaşım yapmanın ve içerde neler yaşandığının 3'üncü kişilere anlatılması ise yasak.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Bu yasağın delinmesi durumunda ise, bu yasağı delen kişi yada kişilerin bir daha bu işletmeye ve bağlı diğer işletmelere girmesi yasaklanıyor. Bu işletmeler arasında Yıldırım'la bağlantılı Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel'in de bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

PANDEMİ DİNLEMEDİLER

SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılında da sokağa çıkma, maske-mesafe önlemlerine rağmen, Bebek Otel'de düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu partilerini Rumeli Hisarı'nda kiraladığı lüks villaya taşıdı.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Bilindiği üzere pandemi döneminde bazı mekanlar belirli saatlere kadar açık kalabiliyor ve gece geç saatlere kadar hizmet veremiyordu. Bebek Otel'e gelen ünlü isimlere otelde kalıyormuş gibi gösterme amacıyla otel kartı çıkartıldığı ve buraya eğlenmeye gelen isimlerin koronavirüs yasaklarından muaf tutulmasını amaçladığı iddia edildi.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

O PARTİLERİ HAVUZLU VİLLASINA TAŞIDI

Gece geç saatlere kadar sürmesi planlanan bu partiler, yasaklar nedeniyle Yıldırım'ın Rumelihisarı'nda tuttuğu lüks havuzlu villada devam ettirildi.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Buraya gelen birbirinden ünlü isimler, gece geç saatlerden sabahlara kadar süren yüksek sesli partiler nedeniyle çevre sakinlerinde rahatsızlığa da sebep oldu. Yıldırım'ın komşularının, bu partilerin verildiği günlerde yüksek ses ve villaya gelen çok sayıda araç nedeniyle şikayetçi oldukları öğrenildi.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

ZİYLAN VE ATEŞ'E BEBEK OTELDE ÖZEL VIP ODA

Bebek Otel'in müdavimleri arasında geçtiğimiz haftalarda fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in de yer aldığı çok sayıda isim bulunuyor.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Öyle ki Ziylan ve Ateş'in Bebek Otel'de özel VIP odalara sahip oldukları da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Bu odalarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinde bulunulduğu iddia edilirken, Bebek Otel'e gelen kadınlardan ve fuhuş için kadın temin eden kişilerden hesap alınmadığı da öğrenildi.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

KARARLARI BYPASS ETTİLER

Bebek Otel'le ilgili en dikkat çekici bilgilerden biri ise geçtiğimiz yılbaşından önce 1 ay süreyle hakkında kapatma kararı olmasına rağmen yılbaşından bir gün önce yürütmeyi durdurma kararı alarak tekrar faaliyete geçmesi oldu.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz döneminde de Turizm Bakanlığı'nca Bebek Otel'in eklentileriyle ilgili yıkım kararı alınmış ancak bu karar da sahibi Muzaffer Yıldırım tarafından başvurularak yürütmeyi durdurma kararıyla delinmişti.

SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’i yasak dinlemedi! Fuhuş ve uyuşturucu partilerini pandemide oraya taşıdı

İşte bu yıkılması gereken eklentilerin olduğu teras ve bazı bölümlerin uyuşturucu ve fuhuşa yönelik partilerin yapıldığı yerler olduğu belirlendi.