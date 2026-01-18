Trend
SON DAKİKA | Muzaffer Yıldırım'ın şantaj üssü Bebek Oteli'nin VİP odalarında gizli kamera düzeneği! Gizli arşiv için özel bilirkişi heyeti kuruldu
Son dakika haberi: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Soruşturma kapsamında SABAH, şok bilgilere ulaştı. Otelin, teras katında sadece kartla çıkılabilen bir alanda düzenlenen en fazla 50 kişinin girdiği elit parti sonrasında ayrılan 6 VİP odaya gizli kamera düzenekleri kurulduğuyla ilgili yeni tespitler yapıldı.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 06:24