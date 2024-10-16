SON DAKİKA: Naci Görür’den Malatya depremi sonrası açıklama: Muhtemelen bugün olan deprem…

16 Ekim 2024 Çarşamba günü 10:46'da Malatya (Kale) merkezli 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprem Malatya Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu. Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar korku ve endişe ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini mercek altına aldı. Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz yıl 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarda gündeme gelmişti. Naci Görür bugün meydana gelen Malatya depremi ile son derece önemli açıklamalarda bulundu.