SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Yoğun ilgiden dolayı, terör örgütü PKK/KCK davalarının da görüldüğü büyük bir salonda yapılan duruşmada 50 jandarma ve 50 polis görev aldı. Saat 09.00'da başlaması gereken duruşma, katılma taleplerinin fazlalığı nedeniyle bir saat geç başladı.



