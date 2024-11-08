SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın sanıkları anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hâkim karşısına çıktı. Davada "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Nevzat Bahtiyar, mahkemede amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran hakkında şok itiraflarda bulundu. Mahkeme salonunda hazır bulunan Narin'in babası Arif Güran itiraflar sonrası duruşmada fenalaştı.
Giriş Tarihi: 08.11.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 06:33