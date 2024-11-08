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SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar'dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın sanıkları anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hâkim karşısına çıktı. Davada "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Nevzat Bahtiyar, mahkemede amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran hakkında şok itiraflarda bulundu. Mahkeme salonunda hazır bulunan Narin'in babası Arif Güran itiraflar sonrası duruşmada fenalaştı.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 08.11.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 06:33
SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Yoğun ilgiden dolayı, terör örgütü PKK/KCK davalarının da görüldüğü büyük bir salonda yapılan duruşmada 50 jandarma ve 50 polis görev aldı. Saat 09.00'da başlaması gereken duruşma, katılma taleplerinin fazlalığı nedeniyle bir saat geç başladı.

SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ayrı yerde, Salim, Enes ve Yüksel Güran ise iki sıra boşlukla arka arkaya oturtuldu. Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar arasındaki 8 sandalyeye ise baro başkanları oturdu.

SON DAKİKA: Nain Güran davası | Nevzat Bahtiyar’dan şok ifade: Amca Salim Güran o an beni izliyordu...

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan, ilk olarak Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alındı.

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