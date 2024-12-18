Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında yargılanan amca Salim Güran'ın telefonundaki 'adımsayar' ile ilgili paylaşım yapan Av. Onur Akdağ, Salim'in cinayet saatinde, 15:00-16:00 arasında 45 adım attığını savunduğu bir paylaşım yaptı. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini de karşılaştırdığını yaptığı paylaşımda dile getiren Av. Onur Akdağ, "Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar internete girmiyor. Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef." dedi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 18.12.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:50
SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a dava açıldı.

SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

Dört sanığın iştirak halinde adam öldürmek' suçundan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

26 Aralık'ta yapışacak olan ve karar çıkması beklenen ikincil duruşmaya kısa bir süre kalırken, sanıklardan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan ilginç bir paylaşım geldi.

SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

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Av. Onur Akdağ, yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor.

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