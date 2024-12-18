Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...
SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında yargılanan amca Salim Güran'ın telefonundaki 'adımsayar' ile ilgili paylaşım yapan Av. Onur Akdağ, Salim'in cinayet saatinde, 15:00-16:00 arasında 45 adım attığını savunduğu bir paylaşım yaptı. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketlerini de karşılaştırdığını yaptığı paylaşımda dile getiren Av. Onur Akdağ, "Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar internete girmiyor. Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef." dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:50