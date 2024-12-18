SON DAKİKA: Narin cinayetinde adımsayar detayı! İnternet hareketliliği de karşılaştırıldı: Salim Güran kritik dakikalarda...

ADIM SAYAR PAYLAŞIMI

Av. Onur Akdağ, yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise, kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor.