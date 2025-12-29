Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Narin Güran cinayeti: Yargıtay Nevzat Bahtiyar hakkındaki o kararı bozdu: Yeniden yargılanacak

Son dakika haberleri: Yargıtay, Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili kararını verdi. Yargıtay, amca, anne ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Narin'i cesedini gömen Nevzat Bahtiyar'ın verilen ceza bozulurken, Bahtiyar öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanacak.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.12.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:40
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARINI AÇIKLADI

Yargıtay, Narin Güran cinayetiyle ilgili nihai kararını bugün verdi.

Amca, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Narin Güran'ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar hakkındaki 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen kararsa bozuldu.

Halen cezaevinde tutuklu olan Nevzat Bahtiyar, öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanacak.