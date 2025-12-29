Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika! Narin Güran cinayeti: Yargıtay Nevzat Bahtiyar hakkındaki o kararı bozdu: Yeniden yargılanacak
Son dakika! Narin Güran cinayeti: Yargıtay Nevzat Bahtiyar hakkındaki o kararı bozdu: Yeniden yargılanacak
Son dakika haberleri: Yargıtay, Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili kararını verdi. Yargıtay, amca, anne ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Narin'i cesedini gömen Nevzat Bahtiyar'ın verilen ceza bozulurken, Bahtiyar öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanacak.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:40