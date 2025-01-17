Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç cinayetle ilgili aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğa itirazları sonucu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi dikkat çeken karara imza attı. İşte detaylar…