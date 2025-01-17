Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç cinayetle ilgili aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğa itirazları sonucu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi dikkat çeken karara imza attı. İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 17.01.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 13:07
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

SON DAKİKA HABERİ... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden çıktı. Bir daha da küçük kızdan haber alınamadı. Ailesinin şikayeti üzerine tam 19 gün boyunca aranan küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinden cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

ANNE, AĞABEY VE AMCA…

Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili her gelişme şaşkınlık yarattı. Buna göre aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'la birlikte 12 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

KOMŞU NEVZAT'TAN İTİRAF: SALİM ÖLDÜRDÜ BEN GÖMDÜM

İfadesinde cinayetle ilgili itirafta bulunan Bahtiyar, "Narin'i Salim öldürdü, bana cansız bedenini teslim etti. Bunu yok et' dedi. Ben de çuval içerisine koyup dereye bıraktım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI: HEPSİNE CEZA YAĞDI

Elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet saatinde yan yana olduğu ortaya çıktı. İddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 28 Aralık'ta yapılan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde 4 yıl hapis cezası almıştı: Mahkemeden dikkat çeken Nevzat Bahtiyar kararı!

Öyle ki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçundan beraat eden Nevzat Bahtiyar ise sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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