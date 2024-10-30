SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen cinayet soruşturması kapsamında aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede cinayet saatinde birlikte oldukları tespit edilen 4 şüphelinin müebbet hapsi istenirken Narin'i arama çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Diyarbakır Valiliği 'Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…