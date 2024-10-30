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SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen cinayet soruşturması kapsamında aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede cinayet saatinde birlikte oldukları tespit edilen 4 şüphelinin müebbet hapsi istenirken Narin'i arama çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Diyarbakır Valiliği 'Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:29
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

Son dakika haberi… Türkiye'nin gündemi Narin Güran cinayetiydi. 21 Ağustos'ta Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'ndeki evinden çıkan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

Son olarak saat 15.11'de okulun güvenlik kamerasına yansıyan Narin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

Bu kapsamda ilk olarak aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe gözaltı sayısı da arttı. Öyle ki Narin'in cansız bedenini amca Salim'den aldığını ve Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, küçük kızın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran tutuklandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

İLK DURUŞMA 8 KASIM'DA

Soruşturmayı tamamlayan savcılığın hazırladığı iddianamede, cinayet saatinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada olduğu bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde üfürükçü iddiası: Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi!

İddianameye göre dört şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken ilk duruşma tarihinin ise 8 Kasım olduğu açıklandı.

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