SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında açılan ana dava ile 15 kişinin yargılandığı dava dosyasıyla ilgili birleştirme kararı verildi. 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 14:48
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

Son dakika haberi! Yargıtay tarafından cezası bozulan ve Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında görülen ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık Bahtiyar hakkında "cinayete iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

İkinci duruşma ise, 16 Nisan'da görülecek ve mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulamış, ancak Yargıtay tarafından bozulmuştu.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...

Birleştirme kararı verilen davada, Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) ise Çocuk Mahkemesinde yargılanıyor.

SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...