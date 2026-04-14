Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirildi! Nevzat Bahtiyar ve 15 kişi...
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında açılan ana dava ile 15 kişinin yargılandığı dava dosyasıyla ilgili birleştirme kararı verildi. 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.
Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 14:48